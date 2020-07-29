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В Иордании более 700 человек отравились шаурмой 

News.ru и ещё 2 8 часов назад
В Иордании более 700 человек отравились шаурмой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Иордании более 700 человек госпитализировали после массового отравления шаурмой.
Инцидент произошёл под Амманом, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал о похожем случае в Уфе. Там после отравления шаурмой пять человек были госпитализированы, среди них — четыре ребёнка и один взрослый. Состояние ещё девяти человек, включая одного несовершеннолетнего, оценивалось как средней степени тяжести. Одна из отравившихся — беременная женщина. Всем им был поставлен диагноз — «острый гастроэнтерит». По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
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В мире , Происшествия , РИА Новости , Амман , Иордания , Уфа
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