В Иордании более 700 человек отравились шаурмой 

В Иордании более 700 человек госпитализировали после массового отравления шаурмой.
Инцидент произошёл под Амманом, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал о похожем случае в Уфе. Там после отравления шаурмой пять человек были госпитализированы, среди них — четыре ребёнка и один взрослый. Состояние ещё девяти человек, включая одного несовершеннолетнего, оценивалось как средней степени тяжести. Одна из отравившихся — беременная женщина. Всем им был поставлен диагноз — «острый гастроэнтерит». По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.