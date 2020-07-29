Турция и США провели учения в Средиземном море

Все новости на карте

В Средиземном море прошли военные учения с участием фрегата Kemalreis ВМС Турции и американского авианосца Eisenhower.

«Военные морские учения были проведены 28 июля в центральном и восточном Средиземноморье с участием турецкого фрегата Kemalreis и американского авианосца Eisenhower», — говорится в сообщении Twitter турецкого оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» провёл в Средиземном море учения по противовоздушной обороне.

Фрегат «Адмирал Макаров» выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с июня текущего года.