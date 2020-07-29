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Турция и США провели военные учения в Средиземном море 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Турция и США провели учения в Средиземном море
Фото: Reuters
В Средиземном море прошли военные учения с участием фрегата Kemalreis ВМС Турции и американского авианосца Eisenhower.

«Военные морские учения были проведены 28 июля в центральном и восточном Средиземноморье с участием турецкого фрегата Kemalreis и американского авианосца Eisenhower», — говорится в сообщении Twitter турецкого оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» провёл в Средиземном море учения по противовоздушной обороне.
Фрегат «Адмирал Макаров» выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с июня текущего года.
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В мире , Армия , Министерство обороны
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