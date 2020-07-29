Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности страны. Поводом стало сообщение о задержании «боевиков» из числа российских граждан. Новость утром сообщило госагентство Белта со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах , напоминает РИА Новости.

Сообщалось о том, что под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне.

При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».