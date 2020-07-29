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Лукашенко срочно созвал Совбез после новости о «российских боевиках» 

BFM.RU и ещё 10 22 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности страны. Поводом стало сообщение о задержании «боевиков» из числа российских граждан. Новость утром сообщило госагентство Белта со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, напоминает РИА Новости.
Сообщалось о том, что под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне.
В Белоруссии показали задержание "вагнеровцев"
При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».
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Лукашенко не чувствует симптомов поражения. Комментарий Георгия Бовта Лукашенко не чувствует симптомов поражения. Комментарий Георгия Бовта БелТА: под Минском задержаны 32 боевика иностранной ЧВК БелТА: под Минском задержаны 32 боевика иностранной ЧВК Россия намерена расширить санкции против Украины Россия намерена расширить санкции против Украины
В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости
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