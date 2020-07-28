Число жертв коронавируса в мире превысило 650 тысяч 

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Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16,3 миллиона, свыше 650 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 16 341 920, скончались 650 805 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в мире выявили 226 783 новых случая заражения COVID-19 и 4 153 летальных исхода.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.