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США призвали союзников ужесточить подход к Китаю 

News.ru и ещё 2 1 час назад
США призвали союзников ужесточить подход к Китаю
Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press
Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео прокомментировал мнение о непригодности конфронтационной политики Вашингтона по отношению к Пекину для партнёров США, особенно в Европе. По его словам, такой подход могут применять все.
Он отметил, что в данном случае выбор стоит между демократией и авторитаризмом. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, передаёт ТАСС.

Нет, он абсолютно пригоден. Речь не о том, чтобы выбирать между Америкой и Китаем. Речь идёт о выборе между свободой и демократией с одной стороны и тиранией и авторитарным режимом с другой, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что Белый дом более не расценивает Россию как сильнейшего соперника и главную угрозу США. Теперь эта роль отведена Китаю.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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