Эрдогану нашли замену

Экономические потрясения в Турции сопровождаются дискуссией о возможном преемнике действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана . Местные эксперты считают, что за последнее время на первый план заметно выдвинулся министр внутренних дел Сулейман Сойлу , который стал олицетворением жёсткой линии в высших эшелонах власти. Правда, усиление его позиций влечёт за собой проблему аппаратных войн: Сойлу рискует занять ту нишу, на которую претендует зять турецкого лидера — бизнесмен и политик Берат Албайрак

Сойлу пришёл в возглавляемую Эрдоганом Партию справедливости и развития (ПСР) в то время, когда она начала менять привычный курс. Тогда разгоралась борьба с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена , который раньше выступал с лоялистских позиций по отношению к нынешнему турецкому лидеру и находился с ним в партнёрских отношениях.

Новое политическое измерение заставило Эрдогана искать новых политических союзников. Спасательным кругом в этом смысле стала Партия националистического движения (ПНД). Турецкий лидер смог заручиться поддержкой её руководителя Девлета Бахчели, и вхождение Сойлу в кабинет министров аналитики связывают именно с этим политическим альянсом. Дальнейшая борьба с Гюленом, а также с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана (РПК), согласно этим оценкам, только помогла восхождению Сойлу.

После неудачной попытки государственного переворота в 2016 году Сойлу был назначен министром внутренних дел — на должность, которую он занимает до сих пор. На фоне провальных мер по борьбе с последствиями пандемии министр попытался сложить свои полномочия, однако его отставка не была принята президентом.

Сойлу представляет тех функционеров ПСР, которые имеют радикальные взгляды на политическое будущее страны. После неудачного путча 2016 года он обвинял США в том, что именно они стоят за попыткой сменить власть в Турции, и называл движение Гюлена чумой, которую необходимо искоренить. Сойлу был среди тех политиков, которые настаивали на отправке сирийских беженцев к европейским границам.

Роль политика-«ястреба» принесла успех: авторитет Сойлу возрос настолько, что на общенациональном уровне его рейтинг стали сравнивать с рейтингом Эрдогана. Опрос, проведённый исследователями социологической компании Metropoll, продемонстрировал, что министр пользуется популярностью у электората как ПСР, так и ПНД. В этом он похож на самого турецкого президента. Причём попытка снять с себя полномочия только увеличила популярность Сойлу, говорят социологи.

Аналитики указывают на то, что глава МВД является фаворитом так называемого «глубинного государства»: его неофициально поддерживает турецкий силовой аппарат, включая полицию, регулярную армию и спецслужбы. Такая популярность, по словам наблюдателей, сталкивает его лоб в лоб с зятем Эрдогана — Бератом Албайраком, который занимает пост министра финансов. Несмотря на то, что он выглядит как естественный преемник Эрдогана — из-за молодости, полученного в США образования и своих родственных связей, — растущая популярность Сойлу показывает, что на политической арене в Турции сейчас действуют другие правила игры.

Это поднимает вопрос о возможных контурах аппаратных войн и о том, станет ли Албайрак вступать в конфронтацию со своим потенциальным соперником. Интриги добавляет и то, что Эрдоган не терпит рядом с собой влиятельных конкурентов, и любой, кому удастся снискать слишком большую популярность, рано или поздно рискует навлечь на себя подозрения со стороны турецкого лидера. Это даёт повод опасаться за карьеру Сойлу.