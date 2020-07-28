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Мужчина закормил мужа до смерти и попал под суд 

Lenta.ru 42 минуты назад
Мужчина закормил мужа до смерти и попал под суд
Фото: globallookpress.com
Житель американского города Сан-Диего, штат Калифорния, подозревается в том, что насильно закормил мужа, что привело к его смерти. Об этом сообщает сайт Patch.
65-летний Томас Запнер (Thomas Zupner) обвиняется в том, что 17 сентября 2019 года убил своего 62-летнего мужа Блейка Синовски (Blake Synowski), с которым они состояли в браке 11 лет.
В ту ночь представители шерифа прибыли на ранчо пары, где обнаружили Синовски, который не подавал признаков жизни. Его смерть констатировали на месте происшествия. Причиной гибели американца стала обструкция дыхательных путей и механическая асфиксия.
Заместитель Окружного прокурора Мередит Про (Meredith Pro) предположила, что Запнер насильно затолкал еду в рот своего мужа во время жестокой борьбы. В ходе противостояния он попытался связать Синовски при помощи галстуков.
По словам Про, Запнер должен был иметь в виду, что его предполагаемые действия ставили под угрозу жизнь Синовски.
Адвокат Пол Фингст (Paul Phingst) возразил, что погибший страдал от различных медицинских проблем и сказал, что его клиент пытался спасти жизнь своего мужа, кормя его, что случайно привело к его смерти в процессе. Фингст подчеркнул, что Запнер успешно помогал Синовски и до этого, насильно кормя его.
По словам адвоката, у жертвы были проблемы медицинского характера, которые длительное время не поддавались лечению. «Мы предполагаем, что единственная обоснованная версия — тот факт, что Томас Запнер действовал из любви к своему мужу», — сказал Фингст.
Запнер содержится под залогом в 250 тысяч долларов (17,9 миллиона рублей). Следующее заседание суда назначено на 10 августа.
Ранее сообщалось, что врачи из Гонконга по ошибке установили питательную трубку в легкое пациента и погубили его. Представители больницы принесли семье покойного соболезнования и объяснили причину произошедшего.
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