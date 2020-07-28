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США ввели новые санкции против Венесуэлы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 2 часа назад
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Фото: РИА Новости
США закрыли въезд бывшему министру электроэнергетики Венесуэлы Луису Альфредо Мотте Домингесу и бывшему замминистра электроэнергетики и директору по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Боливарианской Республики Эустикио Хосе Луго Гомесу, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Бывшие министры Венесуэлы Луис Альфредо Мотта Домингес и Эустикио Хосе Луго Гомес использовали свои позиции во власти для личного обогащения, а не для обогащения народа Венесуэлы. Я вношу Мотту и Луго в список тех, кому запрещен въезд в США», — написал он на своей странице в Twitter.

В 2019 году президент США Дональд Трамп подписал указ, которым Вашингтон блокирует активы властей Венесуэлы.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как США наращивают давление на Венесуэлу.
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В мире , Майкл Помпео , Хосе Луго , Дональд Трамп , Деловая газета "Взгляд" , Венесуэла , США
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