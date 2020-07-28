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Майор ВСУ попросил Зеленского не унижать военных 

Lenta.ru 25 минут назад
Майор ВСУ обратился к Зеленскому с просьбой
Фото: сайт штаба «ООС» ВСУ
Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Ковалев в эфире «4 канала» попросил президента страны Владимира Зеленского не унижать военных. Его слова приводит издание «Новороссия».
Ковалев возмутился тем, что в режиме прекращения огня в Донбассе появилась третья сторона — Трехсторонняя контактная группа (ТКГ), и войска должны ей что-то докладывать.

«А у меня вопрос: кто у нас командует войсками? У нас есть верховный главнокомандующий, он должен отдавать приказы, если армия должна в рамках договоренностей что-то выполнить, пусть, не унижайте военных!» — сказал майор ВСУ.

По его мнению, Зеленский в своей работе использует приемы «заядлого телевизионщика» и главная цель его команды — рейтинг, политологические и технологические интересы.

«А мне хотелось, чтобы Владимир Александрович как инициатор всех этих переговоров и инициатив нес личную ответственность», — подчеркнул Ковалев.

Ранее на Украине пообещали наказывать военнослужащих за нарушение режима бессрочного перемирия в Донбассе, который вступил в силу 27 июля. Командир батальона подполковник Александр Яковенко уточнил, что наказание будет зависеть от ситуации.
С полуночи понедельника, 27 июля, в Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках ТКГ. Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.
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В мире , Армия , Александр Яковенко , Владимир Зеленский , Роман Ковалев , ОБСЕ
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