Майор ВСУ обратился к Зеленскому с просьбой

Ковалев возмутился тем, что в режиме прекращения огня в Донбассе появилась третья сторона — Трехсторонняя контактная группа (ТКГ), и войска должны ей что-то докладывать.

«А у меня вопрос: кто у нас командует войсками? У нас есть верховный главнокомандующий, он должен отдавать приказы, если армия должна в рамках договоренностей что-то выполнить, пусть, не унижайте военных!» — сказал майор ВСУ.

По его мнению, Зеленский в своей работе использует приемы «заядлого телевизионщика» и главная цель его команды — рейтинг, политологические и технологические интересы.

«А мне хотелось, чтобы Владимир Александрович как инициатор всех этих переговоров и инициатив нес личную ответственность», — подчеркнул Ковалев.

Ранее на Украине пообещали наказывать военнослужащих за нарушение режима бессрочного перемирия в Донбассе, который вступил в силу 27 июля. Командир батальона подполковник Александр Яковенко уточнил, что наказание будет зависеть от ситуации.