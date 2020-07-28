Талибы временно прекратили огонь

Радикальное движение "Талибан" объявило о прекрашении огня в Афганистане на время мусульманского Праздника жертвоприношения, сообщил телеканал "1 Ти-ви".

Как сообщило телевидение, талибы выступили с заявлением и призвали не вступать в вооруженные конфликты в дни праздника, который в этом году отмечается с 30 июля по 3 августа.

Ранее США и радикальное афганское движение "Талибан" (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны.