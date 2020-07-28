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Талибы прекратили огонь на время Праздника жертвоприношения 

Газета.Ru 1 час назад
Талибы временно прекратили огонь
Фото: РИА Новости
Радикальное движение "Талибан" объявило о прекрашении огня в Афганистане на время мусульманского Праздника жертвоприношения, сообщил телеканал "1 Ти-ви".
Как сообщило телевидение, талибы выступили с заявлением и призвали не вступать в вооруженные конфликты в дни праздника, который в этом году отмечается с 30 июля по 3 августа.
Ранее США и радикальное афганское движение "Талибан" (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны.
Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. В настоящее время солдаты НАТО покинули уже пять баз в Афганистане.
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В мире , Талибан , НАТО , Афганистан
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