Посол США в Сеуле избавился от оскорблявших корейцев усов 

«Рад, что это сделал. У меня был выбор — или сохранить усы, или ходить в маске. Лето в Сеуле слишком жаркое и влажное, чтобы это совмещать. Инструкции по борьбе с COVID важны, и теперь я человек в маске!» — сообщил Харрис в соцсетях, передает РИА «Новости».