Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гейтс раскритиковал тестирование на коронавирус в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Гейтс раскритиковал тестирование на коронавирус в США
Фото: РИА Новости
Большая часть анализов на коронавирус в США бесполезны, поскольку результаты по ним выдаются слишком долго, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.
Интервал между забором анализа и выдачей результатов превышает 48 часов, по мнению Гейтса, это — безумие. Соответствующее заявление основатель Microsoft сделал в интервью телеканалу CNBC, передает ТАСС.

«Такой тест является полной потерей [времени и средств]. Большая часть данных о том, как много мы тестируем, является пустой тратой», — сказал он.

По данным канала, из-за сильной нагрузки на лаборатории, в США сообщают о результатах на коронавирус через несколько дней, неделю и более продолжительный срок.

«Никто не должен платить даже один доллар за тест, результаты которого приходится дожидаться более трех или семи дней», — сказал Гейтс. По его мнению, при таких задержках люди узнают об инфицировании поздно и не принимают должных мер безопасности, распространяя вирус.

Ранее Гейтс ответил сторонникам различных конспирологических теорий о появлении коронавирусной инфекции и «чипизации» людей при помощи вакцины от COVID-19.
Видео дня. Российский сериал обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом Украина заявила России протест из-за парада в Севастополе Украина заявила России протест из-за парада в Севастополе ВОЗ опровергла сезонный характер коронавируса ВОЗ опровергла сезонный характер коронавируса
Комментарии
В мире , Билл Гейтс , Microsoft , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
«Она глупая женщина, вот и все»
«Она глупая женщина, вот и все»
В Европе сумели заснять запуск российского «Кинжала»
В Европе сумели заснять запуск российского «Кинжала»
Видео
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
01:32
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
01:21
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
00:41
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
Армия
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
03:42
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
01:06
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Происшествия Криминал
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
00:30
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
Происшествия
«Вините в этом Россию»: Трамп назвал виновника в погромах в США
00:16
«Вините в этом Россию»: Трамп назвал виновника в погромах в США
В мире Конфликты
Лукашенко переболел коронавирусом
00:37
Лукашенко переболел коронавирусом
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение