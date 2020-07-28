Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Флаг ЛГБТ рассорил Россию и Британию 

Алиса Селезнёва 41 минуту назад
Посольство Великобритании в Москве получило ноту протеста МИД России, направленную в связи с размещением на здании дипмиссии флага ЛГБТ. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает РИА Новости.

«Получили», — кратко проинформировал источник.

При этом он никак не прокомментировал ноту МИД России.
«Рамблер» писал, что в июне посольство США в Москве вывесило флаг ЛГБТ на своем здании. Также радужные флаги появились на зданиях посольств Великобритании и Канады.
Позднее глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василий Пискарев заявил, что МИД направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста, в которых отметил нарушение национального законодательства России.
В мире , Видео , Василий Пискарев , МИД , РИА Новости , Москва , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы»
Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы»
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Видео
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
03:42
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
01:06
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Происшествия Криминал
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
00:30
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
Происшествия
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
00:18
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
Армия Войска
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
00:39
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
Общество
Опубликовано видео Дегтярева о митингах в Хабаровском крае
00:32
Опубликовано видео Дегтярева о митингах в Хабаровском крае
Политика Общество
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
01:12
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
Армия
Подробности ликвидации террориста попали на видео
01:35
Подробности ликвидации террориста попали на видео
Происшествия
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
01:32
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение