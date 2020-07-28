Флаг ЛГБТ рассорил Россию и Британию 

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Посольство Великобритании Москве получило ноту протеста МИД России , направленную в связи с размещением на здании дипмиссии флага ЛГБТ. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает РИА Новости.

«Получили», — кратко проинформировал источник.

При этом он никак не прокомментировал ноту МИД России.

«Рамблер» писал, что в июне посольство США в Москве вывесило флаг ЛГБТ на своем здании. Также радужные флаги появились на зданиях посольств Великобритании и Канады.