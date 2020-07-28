Флаг ЛГБТ рассорил Россию и Британию 

Посольство Великобритании в Москве получило ноту протеста МИД России, направленную в связи с размещением на здании дипмиссии флага ЛГБТ. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает РИА Новости.
«Получили», — кратко проинформировал источник.
При этом он никак не прокомментировал ноту МИД России.
«Рамблер» писал, что в июне посольство США в Москве вывесило флаг ЛГБТ на своем здании. Также радужные флаги появились на зданиях посольств Великобритании и Канады.
Позднее глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василий Пискарев заявил, что МИД направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста, в которых отметил нарушение национального законодательства России.