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В Италии продлили режим ЧС из-за коронавируса до 15 октября

Газета.Ruиещё 16
1 час назад
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Власти Италии решили продлить в стране режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса, до 15 октября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.
В Италии продлили режим ЧС
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Нижняя палата итальянского парламента поддержала продление ЧС: 286 депутатов проголосовали за, 221 - против, 5 - воздержались. Ранее это решение было одобрено Сенатом.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что режим ЧС не означает новых ограничительных мер. По его словам, пандемия находится под контролем, однако распространение вируса пока продолжается.
Режим ЧС в Италии должен был окончиться 31 июля.
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В мире,Италия
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