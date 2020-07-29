В Италии продлили режим ЧС

Нижняя палата итальянского парламента поддержала продление ЧС: 286 депутатов проголосовали за, 221 - против, 5 - воздержались. Ранее это решение было одобрено Сенатом.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что режим ЧС не означает новых ограничительных мер. По его словам, пандемия находится под контролем, однако распространение вируса пока продолжается.