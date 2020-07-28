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Кучма прекратил участие в контактной группе 

ТАСС и ещё 8 42 минуты назад
Кучма лишился поста после встречи с Зеленским
Фото: www.president.gov.ua
Бывший президент Украины Леонид Кучма принял решение прекратить участие в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сказано в сообщении офиса президента Украины Владимира Зеленского по результатам его встречи с Леонидом Кучмой.

"Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности трехсторонней контактной группы", — говорится в нем.

Зеленский поблагодарил Кучму за его работу во главе украинской делегации. Со своей стороны Кучма заявил, что за последний год работа контактной группы возобновилась и "значительно продвинулась", были осуществлены ряд важных шагов и достигнуты важные договоренности.

"Леонид Кучма отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира", — сказано в сообщении.

Зеленский 3 июня назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014 по 2018 годы. Осенью 2018 года Кучма подал в отставку, сославшись на физическую усталость и возраст (в сентябре ему исполнилось 80 лет).
Кучма являлся президентом Украины в период с 19 июля 1994 года по 23 января 2005 года (в 1999 году повторно был переизбран на этот пост).
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Комментарии 1
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Леонид Кучма , Владимир Зеленский
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