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Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса 

РИА Новости 1 час назад
Школьница умерла во сне от коронавируса
Фото: ТАСС
Девятилетняя американка Кимора Линум умерла во сне от коронавируса. Об этом сообщает Mirror.
За несколько дней до смерти у ребенка повысилась температура до 37, 7 градусов. В больнице девочку осмотрели врачи и отправили лечиться домой, посчитав, что у нее обычная ОРВИ. При этом тест на COVID-19 ребенку не сделали.
Через пару дней девочка почувствовала себя лучше. В последний вечер она играла с друзьями на улице, однако по возвращении домой пожаловалась на сильную усталость, легла спать и уже не проснулась.
На COVID-19 ее проверили уже только после смерти.
С начала эпидемии в США коронавирусом заразились 4 294 770 человек, скончались более 148 тысяч, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
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