Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рабочие устроили забастовку против Лукашенко 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
Работники белорусских предприятий решили объявить забастовки, добиваясь «честных и прозрачных выборов» президента страны и выступая против нынешнего лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.
Как писал «Рамблер», голосование на президентских выборах в Белоруссии назначено на 9 августа. Ранее Александр Лукашенко заявил, что «наелся президентской доли» и выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства его заставил тот факт, что он всю жизнь отдал на строительство Белоруссии.
Работники КУП «Брестжилстрой» объявили о забастовке, потребовав «честных и прозрачных выборов президента Республики Беларусь», а также освобождения политических заключенных и снятия с них всех обвинений, отмечает Telegram-канал NEXTA Live.
По данным канала, забастовка продлится с 8.00 10 августа до 8.00 11 августа. При этом в случае, если Лукашенко выиграет выборы или пройдет во второй тур, работники предприятия намерены присоединиться к бессрочной национальной забастовке.
Ранее о планируемых забастовках уже объявили шахтеры из Солигорска, филиал ОАО «Гродно Азот», БМЗ и ОАО «СветлогорскХимволокно».
Комментарии 140
В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему враги Лукашенко бегут в Москву
Почему враги Лукашенко бегут в Москву
Как сдали Крым: Экс-глава Генштаба раскрыл тайну властей Украины
Как сдали Крым: Экс-глава Генштаба раскрыл тайну властей Украины
Белорусы массово вышли на улицы поддержать оппозицию
Белорусы массово вышли на улицы поддержать оппозицию
Семья убитого врага Кадырова взяла вину на себя
Семья убитого врага Кадырова взяла вину на себя
Видео
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
01:06
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Происшествия Криминал
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
00:30
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
Происшествия
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
00:18
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
Армия Войска
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
00:39
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
Общество
Опубликовано видео Дегтярева о митингах в Хабаровском крае
00:32
Опубликовано видео Дегтярева о митингах в Хабаровском крае
Политика Общество
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
01:12
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
Армия
Подробности ликвидации террориста попали на видео
01:35
Подробности ликвидации террориста попали на видео
Происшествия
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
01:32
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в Портленде
02:05
Опубликовано видео беспорядков в Портленде
Происшествия
Шесть гигантских оползней попали на видео
11:31
Шесть гигантских оползней попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение