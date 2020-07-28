Работники белорусских предприятий решили объявить забастовки, добиваясь «честных и прозрачных выборов» президента страны и выступая против нынешнего лидера Александра Лукашенко . Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

Как писал «Рамблер», голосование на президентских выборах в Белоруссии назначено на 9 августа. Ранее Александр Лукашенко заявил, что «наелся президентской доли» и выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства его заставил тот факт, что он всю жизнь отдал на строительство Белоруссии.

Работники КУП «Брестжилстрой» объявили о забастовке, потребовав «честных и прозрачных выборов президента Республики Беларусь», а также освобождения политических заключенных и снятия с них всех обвинений, отмечает Telegram-канал NEXTA Live.

По данным канала, забастовка продлится с 8.00 10 августа до 8.00 11 августа. При этом в случае, если Лукашенко выиграет выборы или пройдет во второй тур, работники предприятия намерены присоединиться к бессрочной национальной забастовке.

Ранее о планируемых забастовках уже объявили шахтеры из Солигорска, филиал ОАО «Гродно Азот», БМЗ и ОАО «СветлогорскХимволокно».