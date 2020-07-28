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Пашинян: ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабилизировалась 

ТАСС 1 час назад
Конфликт на границе: Пашинян сообщил хорошую новость
Фото: ТАСС
Вооруженные силы Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе, но в целом ситуация стабильная. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК.

"На армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха можно ситуацию оценивать как относительно стабильную. Конечно, к сожалению, ВС Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня, но уровень стрельбы на сегодня — это практически норма для последних 10 лет. Я имею в виду последние 2-3 дня", — отметил глава армянского кабмина.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. В Баку заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. О погибших военнослужащих сообщали обе стороны. По их оценкам, с 17 июля обстановка остается относительно спокойной, но информация об обстрелах в районе границы и у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступает практически ежедневно.
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Комментарии
В мире , Никол Пашинян , Азербайджан , Армения
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