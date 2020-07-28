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Украина просит ЕС сохранять сдерживаюшую политику в отношении РФ 

Павел Тиунов 58 минут назад
Украина просит ЕС сохранять сдерживаюшую политику в отношении РФ
Фото: РИА Новости
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз сохранять сдерживающую политику в отношении России, сообщает агентство УНИАН. По его словам, РФ по-прежнему выступает в роли «агрессора» в российско-украинских отношениях.
Заявление украинского министра прозвучало в Варшаве на пресс-конференции с руководителем МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Кулеба подчеркнул, что сегодня он не видит оснований для того, чтобы менять политику в отношении России. По его мнению, так должно продолжаться до тех пор, пока РФ проявляет себя агрессивно по отношению к Украине.

Кулеба назвал свою позицию «фундаментальным принципом» и выразил надежду, что все члены Евросоюза «будут придерживаться этого подхода».

Ранее, как сообщал «Рамблер», МИД Украины предало российским дипломатам ноту протеста в связи с проведением военно-морского парада в Севастополе в честь Дня военно-морского флота РФ. В документе сказано, что само мероприятие расценивается украинскими властями как «нарушение норм международного права и законодательства Украины», поскольку было проведено без согласования с Киевом.
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В мире , Яцек Чапутович , Дмитрий Кулеба , МИД , ЕС , УНИАН
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