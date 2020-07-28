Украина просит ЕС сохранять сдерживаюшую политику в отношении РФ 

Заявление украинского министра прозвучало в Варшаве на пресс-конференции с руководителем МИД Польши Яцеком Чапутовичем . Кулеба подчеркнул, что сегодня он не видит оснований для того, чтобы менять политику в отношении России. По его мнению, так должно продолжаться до тех пор, пока РФ проявляет себя агрессивно по отношению к Украине.

Кулеба назвал свою позицию «фундаментальным принципом» и выразил надежду, что все члены Евросоюза «будут придерживаться этого подхода».

Ранее, как сообщал «Рамблер», МИД Украины предало российским дипломатам ноту протеста в связи с проведением военно-морского парада в Севастополе в честь Дня военно-морского флота РФ. В документе сказано, что само мероприятие расценивается украинскими властями как «нарушение норм международного права и законодательства Украины», поскольку было проведено без согласования с Киевом.