Украина пожаловалась в ООН на парад в Крыму

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Кислица заявил, что в Киеве считают проведение парада без согласия украинской стороны «очередным нарушением норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН , а также законодательства Украины».

В письме дипломата парад назван «сознательным шагом», направленным на эскалацию напряженности в отношениях России и Украины, «противоправную демонстрацию военной силы» и милитаризацию Крыма.

Кислица назвал это «существенной угрозой региональной безопасности».

«Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международные противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул он.