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Парад в Крыму привел к жалобе в ООН 

Мария Иванова и ещё 17 17 минут назад
Украина пожаловалась в ООН на парад в Крыму
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился к генсеку организации Антониу Гутерришу с жалобой на морской парад в Севастополе. Об этом сообщает «Укринформ».
Кислица заявил, что в Киеве считают проведение парада без согласия украинской стороны «очередным нарушением норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины».
В письме дипломата парад назван «сознательным шагом», направленным на эскалацию напряженности в отношениях России и Украины, «противоправную демонстрацию военной силы» и милитаризацию Крыма.
Кислица назвал это «существенной угрозой региональной безопасности».

«Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международные противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», ранее МИД Украины направил российским коллегам ноту протеста из-за морского парада, прошедшего в Севастополе 26 июля.
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В мире , Армия , Оружие , Украина , Крым наш , Суд ООН , Сергей Кислица , Антониу Гутерриш , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Республика Крым , Севастополь
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