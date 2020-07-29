Украина пожаловалась в ООН на парад в Крыму

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился к генсеку организации Антониу Гутерришу с жалобой на морской парад в Севастополе. Об этом сообщает «Укринформ».
Кислица заявил, что в Киеве считают проведение парада без согласия украинской стороны «очередным нарушением норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины».
В письме дипломата парад назван «сознательным шагом», направленным на эскалацию напряженности в отношениях России и Украины, «противоправную демонстрацию военной силы» и милитаризацию Крыма.
Кислица назвал это «существенной угрозой региональной безопасности».
«Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международные противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул он.
Как сообщал «Рамблер», ранее МИД Украины направил российским коллегам ноту протеста из-за морского парада, прошедшего в Севастополе 26 июля.