27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 24 июля они объявили о его возобновлении с 1 августа с тремя странами — Турцией, Танзанией и Великобританией.

Сегодня собеседник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС сообщил ТАСС, что Россия не будет включена в список стран, с которыми страны Европейского союза могут открыть границы, который будет представлен в ближайшие дни.

«К сожалению, статистика говорит, что пока рано», — объяснил он, добавив, что в следующий раз соответствующий список будет пересмотрен в середине августа.

В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 818,1 тысячи человек.