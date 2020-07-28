Границы государств Европейского союза (ЕС) не откроются для граждан России по меньшей мере до середины августа. Об этом сообщает ТАСС.
27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 24 июля они объявили о его возобновлении с 1 августа с тремя странами — Турцией, Танзанией и Великобританией.
Сегодня собеседник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС сообщил ТАСС, что Россия не будет включена в список стран, с которыми страны Европейского союза могут открыть границы, который будет представлен в ближайшие дни.
«К сожалению, статистика говорит, что пока рано», — объяснил он, добавив, что в следующий раз соответствующий список будет пересмотрен в середине августа.
В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 818,1 тысячи человек.