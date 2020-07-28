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Вьетнам прервал авиасообщение из-за нового штамма коронавируса 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Вьетнам прервал авиасообщение из-за нового штамма коронавируса
Фото: Reuters
Власти Вьетнама приняли решение о приостановке всех полетов в город Дананг и из него из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в сообщении на портале правительства страны.
«Рамблер» писал, что ранее в городе Дананг и ближайших к нему провинциях был обнаружен новый тип коронавируса, который оказался более опасным и агрессивным. Вирус активнее передается и быстрее приводит к ухудшению общего состояния.
Авиасообщение с городом будет приостановлено на 15 дней, начиная с 28 июля. Также будет приостановлена работа наземного транспорта. Исключением станут только перевозки пациентов, еды и необходимых товаров, отмечается в сообщении на правительственном портале.
При этом ранее Министерство транспорта распорядилось увеличить количество рейсов из Дананга, чтобы вывезти оттуда около 80 000 туристов.
Местным жителям рекомендовано выходит из дома только на работу, за продуктами и в аптеку, а также соблюдать социальную дистанцию на улице.
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Комментарии
В мире , Минтранс РФ , Вьетнам , Дананг
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