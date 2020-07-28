«Их ничем не остановить»: в Японии оценили парад в день ВМФ

Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
Многие пользователи отметили продвинутость российских технологий в области производства современной боевой техники.
«Да, с таким врагом, как Россия, дело иметь опасно!» — написал пользователь kitan.
«Вот она какая, Россия! Денег на военные расходы у нее значительно меньше, чем у Америки. Так она пытается «взять» новейшими военными разработками», — передает РИА «Новости» слова пользователя tet.
«Не надо недооценивать Россию! Ее ядерные торпеды — это серьезно. Их ничем не остановить», — выразил мнение ziq.
«Не нужно забывать, что Россия до сих пор остается сильнейшей в авиационно-космических технологиях», — добавил tarou.
Напомним, в воскресенье президент Владимир Путин принял в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-Морского флота.