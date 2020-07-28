«Их ничем не остановить»: в Японии оценили парад в день ВМФ

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Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге , приуроченном ко Дню ВМФ России . Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

Многие пользователи отметили продвинутость российских технологий в области производства современной боевой техники.

«Да, с таким врагом, как Россия, дело иметь опасно!» — написал пользователь kitan.

«Вот она какая, Россия! Денег на военные расходы у нее значительно меньше, чем у Америки. Так она пытается «взять» новейшими военными разработками», — передает РИА «Новости» слова пользователя tet.

«Не надо недооценивать Россию! Ее ядерные торпеды — это серьезно. Их ничем не остановить», — выразил мнение ziq.

«Не нужно забывать, что Россия до сих пор остается сильнейшей в авиационно-космических технологиях», — добавил tarou.