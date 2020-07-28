ЕС ограничит экспорт технологий в Гонконг 

Евросоюз ограничит экспорт технологий в Гонконг из-за закона о национальной безопасности.

Об этом говорится в заявлении Евросовета

Среди мер значится «дальнейшее изучение и ограничение экспорта чувствительного оборудования и технологий для целевого использования Гонконгом, в частности тех, в отношении которых есть обоснованные подозрения в нежелательной эксплуатации (технологий), связанной с внутренними репрессиями, перехватом внутренней информации и виртуальной слежкой».

Ранее сообщалось, что китайское правительство осудило принятие в Соединённых Штатах закона «Об автономии Гонконга» и планирует ввести санкции в отношении соответствующих американских граждан и организаций.