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Крупнейший город Австралии объявили новым очагом коронавируса

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
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Крупнейший город Австралии — Сидней — объявили новым очагом коронавируса. Об этом на своей странице в Twitter сообщила премьер штата Квинсленд Анастейша Палащук.
Никто из Сиднея теперь не будет допущен на территорию штата Квинсленд, рассказала она.
«Мы действуем быстро и ставим здоровье жителей Квинсленда на первое место», — сказала Палащук, добавив, что правило не распространяется на жителей региона, которые прибывают из охваченного коронавирусом города.
Кроме того, прибывшие должны будет изолироваться в отеле на две недели за свой счет.
Согласно последним данным, в Австралии с начала пандемии выявлено 15 304 случая заражения коронавирусом. Выздоровело 9431 человек, умерло 167. По всему миру инфекцию подхватили 16,7 миллиона человек, умерло 659 тысяч.
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