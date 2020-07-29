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AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе 

Газета.Ru и ещё 2 28 минут назад
США обвинили Россию в дезинформации
Фото: EPA / ТАСС
Анонимные представители правительства Соединенных Штатов заявили, что российские спецслужбы используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса, передает Associated Press.
По словам источников, занимаются распространением дезинформации, два россиянина, которые ранее занимали руководящие должности в военной разведке Москвы. С мая по июль, по словам одного из официальных лиц, три сайта опубликовали около 150 статей о противодействии пандемии, где в положительной роли выступала Россия, а США подверглись клевете.
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится использовать кризис, который США пытается сдержать в преддверии президентских выборов в ноябре, считают источники, пояснив, что официальные лица США стремятся избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
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Комментарии
В мире , Политика , США , Дональд Трамп , Associated Press
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