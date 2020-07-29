США обвинили Россию в дезинформации

Анонимные представители правительства Соединенных Штатов заявили, что российские спецслужбы используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса, передает Associated Press.

По словам источников, занимаются распространением дезинформации, два россиянина, которые ранее занимали руководящие должности в военной разведке Москвы. С мая по июль, по словам одного из официальных лиц, три сайта опубликовали около 150 статей о противодействии пандемии, где в положительной роли выступала Россия, а США подверглись клевете.

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится использовать кризис, который США пытается сдержать в преддверии президентских выборов в ноябре, считают источники, пояснив, что официальные лица США стремятся избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.