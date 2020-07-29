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Власти Турции могут ввести радикальные ограничения из-за коронавируса 

News.ru и ещё 18 1 час назад
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал о росте случаев заражения коронавирусом в стране. По его словам, на территории республики могут ввести новые ограничения.
Он отметил, что в Стамбуле и Измире пик заболеваемости прошёл, однако волна COVID-19 продолжается, передаёт РИА Новости.
В центральной Турции и в восточных провинциях пик ещё не достигнут, числа случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры, — подчеркнул он.
Глава Минздрава отметил, что на период праздника Курбан-байрам (31 июля — 3 августа) новых ограничений вводить не планируется. При этом гражданам следует всегда носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
28 июля в стране зафиксировали 963 новых случая заражения коронавирусом, 15 пациентов погибли.
Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса в мире. Число смертей от COVID-19 за последние сутки составило 5274. Днём ранее было зафиксировано 4153 летальных исхода.
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В мире , Видео , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости , Стамбул
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