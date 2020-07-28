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Популярная соцсеть заблокировала аккаунт сына Трампа

Lenta.ruиещё 8
41 минуту назад
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Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт сына президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Популярная соцсеть заблокировала аккаунт сына Трампа
Фото: Carlos Barria / ReutersCarlos Barria / Reuters
Отмечается, что аккаунт предпринимателя Дональда Трампа-младшего забанили на 12 часов за дезинформацию. Он опубликовал видеозапись, в которой говорилось о том, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин является лекарством от коронавирусной инфекции. В соцсети данный твит назвали нарушением политики Twitter по дезинформации о COVID-19.
Весной 2020 года американский лидер заявил, что допускает возможность закрытия соцсети Twitter. Трамп пояснил, что не считает эту соцсеть свободной платформой для выражения мнения. «Если бы это было законно, если бы он мог быть законно закрыт, я бы это сделал», — сказал глава Белого дома. Трамп уточнил, что не знает, как закрыть Twitter, но обсудит этот вопрос со своими юристами.
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В мире,COVID-19,Дональд Трамп,Соединенные Штаты
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