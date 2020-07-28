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ВОЗ назвала пандемию коронавируса «одной большой волной» 

РИА Новости и ещё 25 1 час назад
В отличие от обычного гриппа коронавирус не имеет сезонного характера, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

"Люди все еще соотносят распространение COVID-19 с временами года. Нам всем нужно понять, что это новый вирус и он проявляет себя по-другому", — цитирует ее Independent.

Харрис подчеркнула, что сейчас нельзя терять бдительность, и отметила важность мер, которые смогут снизить заболеваемость.
По ее словам, в случае с эпидемией коронавируса не стоит говорить о первой и второй волне инфекции.

"Это будет одна большая волна. Она будет немного усиливаться и ослабевать", — пояснила представитель ВОЗ.

Харрис добавила, что самое лучшее — это "сровнять эту волну с землей".
В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире заражено более 16,3 миллиона человек, умерли свыше 650 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Видео , ВОЗ
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