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В ПЦУ назвали Зеленского предателем из-за бессрочного перемирия в Донбассе 

Lenta.ru 1 час назад
Зеленского назвали предателем из-за перемирия в Донбассе
Фото: РИА Новости
Архиепископ Харьковский и Полтавский Православной церкви Украины (ПЦУ) Афанасий Шкурупий назвал предателем президента Владимира Зеленского из-за введенного в Донбассе бессрочного перемирия, сообщают «Українські Новини».
По словам архиепископа, с весны 2019 года ему постоянно хочется напевать:

«Смотрю в прицел я и думу гадаю: почему я не снайпер, почему не стреляю?». Это ощущение возникло из-за «ужасного предательства Зеленского и генштаба ВСУ, которое они совершили в Минске, а с сегодняшнего дня воплощают в жизнь», заявил Шкурупий.

Зеленский поставил себя вне закона и предал Украину, а руководство ВСУ предало войска, продолжил священник. Он призвал граждан не молчать, чтобы не покрыть себя «позором капитулирующих».

«Прихвостней Путина — под суд народного гнева!» — заключил архиепископ.

Ранее Украинская православная церковь Московского патриархата приветствовала установление бессрочного перемирия и призвала верующих молиться, чтобы оно «положило начало полному прекращению войны на востоке Украины».
ПЦУ была создана на объединительном соборе в конце 2018 года с участием представителей неканонических церквей Украины. Константинопольский патриарх Варфоломей вручил ей томос об автокефалии.
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В мире , Владимир Зеленский , Генштаб , РПЦ , Госдума
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