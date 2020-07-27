Зеленского назвали предателем из-за перемирия в Донбассе

По словам архиепископа, с весны 2019 года ему постоянно хочется напевать:

«Смотрю в прицел я и думу гадаю: почему я не снайпер, почему не стреляю?». Это ощущение возникло из-за «ужасного предательства Зеленского и генштаба ВСУ, которое они совершили в Минске, а с сегодняшнего дня воплощают в жизнь», заявил Шкурупий.

Зеленский поставил себя вне закона и предал Украину, а руководство ВСУ предало войска, продолжил священник. Он призвал граждан не молчать, чтобы не покрыть себя «позором капитулирующих».

«Прихвостней Путина — под суд народного гнева!» — заключил архиепископ.

Ранее Украинская православная церковь Московского патриархата приветствовала установление бессрочного перемирия и призвала верующих молиться, чтобы оно «положило начало полному прекращению войны на востоке Украины».

ПЦУ была создана на объединительном соборе в конце 2018 года с участием представителей неканонических церквей Украины. Константинопольский патриарх Варфоломей вручил ей томос об автокефалии.