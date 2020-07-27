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Губернатор Венеции напомнил жителям, что «вирус еще никуда не ушел» 

ИА Regnum 37 минут назад
«Вирус еще никуда не ушел»
Фото: РИА Новости
Опасность повторного распространения коронавируса в регионе Венето (Венеция) по-прежнему является реальной, заявил в понедельник, 27 июля, глава региона Лука Дзайа.
На данный момент в регионе зафиксировано 38 локальных вспышек эпидемии (половина из них — «привозные»), «вирус еще не ушел», ослаблять бдительность и отменять меры предосторожности пока рано, считает губернатор.
По данным на 27 июля, в Италии умерли 35 112 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 5 (днем ранее — также на 5). Выздоровели 198 593 человека, за день этот показатель увеличился на 147 (днем ранее — на 126). Число подтвержденных носителей выросло на 170 (днем ранее — на 255). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 246 286. В настоящее время заражены 12 583 человека — на 18 больше, чем днем ранее.
Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.
C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.
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В мире , Лука Дзайа , ЕС , Венеция , Италия
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