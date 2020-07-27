Испуганная Эстония начала укреплять границу с Россией

Эстония начала строительные работы по укреплению границы с Россией , сообщает Postimees.

Планируется за три года построить инфраструктуру на отрезке длиной 23,5 километра — в Вырумаа от точки соединения границ Латвии , России и Эстонии до пограничного пункта Лухамаа. Она будет включать в себя патрульные и подъездные дороги, ограды, системы мониторинга.

Глава отдела погранохраны департамента полиции Эгерт Беличев сообщил, что сегодня только одна десятая часть из 136 километров границы обеспечена специальным оборудованием, большую часть ежедневной работы по охране рубежей выполняют пешие патрули. Однако «человеческий глаз не может следить за каждым метром».

«Реальное начало строительства границы — это важный промежуточный финиш, после которого для Эстонии будет создана заметная и лучше защищенная граница», — заявил министр внутренних дел Март Хельме.