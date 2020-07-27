Как миллиардеры руками ЛГБТ-лидеров перекраивают мир

Может ли демократия существовать в условиях, когда, прикрываясь фиговым листком благотворительности, миллиардеры могут легко и быстро разрушить реальность биологического пола? Автор подозревает богатейших людей мира в подкупе благотворительных организаций, политиков, ученых и ассоциаций профессионалов.

В своей статье, опубликованной в журнале The New Yorker в августе 2018 года, Элизабет Колберт (Elizabeth Kolbert) спросила: «Современный класс благотворителей решает проблемы или создает новые?» В этой статье Колберт описала такую форму благотворительности, которая призвана не только помочь людям, но и «исправить» их. Разумеется, это «исправление» должно полностью соответствовать взглядам благотворителя на то, что именно подразумевается под исправлением. И к людям, которых необходимо «исправить», относятся как к детям, то есть благотворитель сам решает, как для них будет лучше.

Колберт описывает, как эта форма благотворительности превращается в эксплуатацию. В данном случае мы можем добавить: она превращается не просто в эксплуатацию, а в чрезвычайно своекорыстную форму социальной инженерии. Наглядной демонстрацией этих процессов стала та благотворительная деятельность, которая стоит за современным ЛГБТ-движением.

Организации и движения по защите прав сексуальных меньшинств, которые возникли во время американской сексуальной революции 1960-х годов, совершенно не похожи на те гигантские влиятельные неправительственные ЛГБТ-организации, которые работают сегодня. То, что начиналось как народная поддержка идеи правового и социального принятия однополых отношений, переросло в усилия по полномасштабной трансформации общества, при этом к радужному флагу ЛГБ теперь добавился еще и транссексуализм. Переименовав транссексуализм в трансгендерность, это движение успешно добилось того, что нормой были признаны различные нарушения полового развития, которые по-другому называются интерсексуальными состояниями. Мы шагнули очень далеко вперед с момента Стоунволлских бунтов.

Вероятно, наиболее пагубной идеей, продвигаемой сегодня под баннером защиты прав ЛГБТ, стала аморфная концепция «гендерной идентичности». Гендерная идентичность — это то, как люди воспринимают себя по отношению к определяемым обществом стереотипам о гендерных ролях. Но этот термин является не только описательным. Он является предписывающим — то есть, если верить сторонникам этого движения, у любого человека есть право заставить остальных признать выбранную им идентичность. И у любого человека есть право медицинскими способами менять свое тело таким образом, чтобы оно лучше отражало его гендерную идентичность. Учитывая, что фармацевтическое лобби является самым мощным лобби в конгрессе и что некоторые наиболее влиятельные филантропы, стоящие за ЛГБТ-движением, поддерживают связи с крупными фармацевтическими компаниями, на этот медицинский аспект важно обратить пристальное внимание.

«Гендерная идентичность» и «трансгендерная» идеология возникли на западном культурном ландшафте не более 10 лет назад, но они распространились по всему миру со скоростью и свирепостью пандемии covid-19 — и нанесли ему практически такой же ущерб. Однако в основе масштабных сопутствующих изменений, которые мы уже наблюдаем в языке, правовом поле, в медицинской и криминальной статистике, в «зонах безопасности», предназначенных для женщин, в спорте, в образовательных возможностях, в том, как здоровые подростковые тела уродуются гормональными препаратами и как меняется образовательная программа K-12, лежит вовсе не энтузиазм народных масс. Напротив, в их основе лежит благотворительная финансовая помощь, предоставляемая миллиардерами, которые непосредственным образом связаны с главными бенефициарами этой радикальной идеологии — с крупными фармацевтическими компаниями. Многие из наиболее влиятельных филантропов, стоящих за движениями трансгендерности и гендерной идентичности, зарабатывают огромные деньги на диссоциативных расстройствах и превращении человеческого пола в медицинский товар.

Рассмотрим пример Мартины Ротблатт (Martine Rothblatt) — самопровозглашенного транссексуала и трансгуманиста, который стал первым человеком, составившим нормативно-правовой документ в поддержку идеи о том, что ощущение несоответствия внутреннего мира физическому полу — это нормально. В этом документе, который позже стал Международным гендерным биллем о правах человека (International Gender Bill of Rights), прописано, что телесная диссоциация — это норма. Позже Ротблатт стал одним из самых богатых руководителей биофармацевтической индустрии, используя свои деньги и влияние для продвижения идеологии трансгендерности. Он убежден, что половой дисморфизм — это нравственный эквивалент южноафриканского апартеида, и потому его необходимо искоренить.

Дженнифер Прицкер (Jennifer Pritzker) вместе со своей семьей — одной из самых богатых семей в Соединенных Штатах — вложили огромные деньги в различные американские институты, продвигающие идею телесной диссоциации, которая скрывается под эвфемизмом «гендерная идентичность». Семья Прицкер инвестировала огромные деньги в медико-промышленный комплекс.

В 2000 году еще один миллиардер по имени Джон Страйкер (Jon Stryker), наследник многомиллиардной медицинской корпорации, создал гигантскую неправительственную ЛГБТ-организацию под названием Arcus Foundation. С помощью денег, заработанных его медицинской корпорацией, Страйкер создал такую огромную глобальную благотворительную организацию, что ему пришлось создать отдельную структуру, чтобы следить за ее деятельностью. В 2006 году фонд Arcus финансировал создание проекта Movement Advancement, позволявшего отслеживать сложную систему правозащитной деятельности и потоков средств, которая уже нашла способы внедрить концепцию гендерной идентичности и трансгендерную идеологию в культуру.

ООН, Фонд Arcus ежегодно вкладывает миллионы долларов, чтобы протолкнуть гендерную идентичность и трансгендерную идеологию в американское законодательство, предлагая лидерам курсы подготовки в области политического активизма, политического лидерства, законодательства касательно трансгендерности, религиозной свободы и гражданских прав. В список организаций, которым фонд перечисляет средства, входят Victory Fund, «Центр в поддержку прогресса Америки» (Center for American Progress), Американский союз защиты гражданских свобод, «Совет за глобальное равенство» (Council for Global Equality), «Центр защиты прав трансгендеров» (Transgender Law Center), Trans Justice Funding Project, организация OutRight Action International, Human Rights Watch Amnesty International и общенациональная организация GLSEN. На самом деле только с 2007 по 2010 году фонд Arcus перечислил более 58,4 миллиона долларов программам и организациям, чья работа связана с ЛГБТ-движением, став самым крупным спонсором ЛГБТ-движения в мире. За тот же период времени Джон Страйкер лично перечислил в фонд более 30 миллионов долларов из тех средств, которые принесла ему его медицинская корпорация.

Перевожу: медицинская корпорация, крайне заинтересованная в том, чтобы все больше людей считали себя трансгендерами, перечисляет средства напрямую своему благотворительному фонду, чтобы этот фонд проводил активную агитацию, привлекая все больше денег и клиентов (пожизненных) к этой корпорации.

Фонд Arcus выделил миллионы долларов и другим благотворительным организациям, таким как Tides, Proteus и Borealis. Мы не можем с уверенностью сказать, используют ли эти организации предоставленные им средства для того, чтобы внушить идею нормальности трансгендеров, но можно предположить, что они вряд ли станут игнорировать дело, столь важное для фонда Arcus.

Вместе с семьей Прицкер фонд Arcus направлял сотни тысяч долларов колледжам и университетам, включая Колумбийский университет, Йельский университет, университет Вандербильта, Чикагский университет, Университет Южной Калифорнии, Вашингтонский университет и многие другие. Arcus также выделял средства коалициям чернокожих в Соединенных Штатах и Африке, организациям латиноамериканцев и коренного населения, молодежным и подростковым организациям, вооруженным силам, а также радиовещательным компаниям. Миллионы долларов были направлены организациям лесбиянок, в том числе в Африке, и львиная доля этих средств досталась Astrea Foundation. Фонд Arcus финансирует спортивные организации, такие как Athlete Alley и Youth Can Play. Сотни тысяч долларов были перечислены организации «Запланированное родительство» (Planned Parenthood). Фонд Arcus предоставил внушительный грант Джоанне Олсон-Кеннеди (Johanna Olson-Kennedy) — весьма противоречивому персонажу на трансгендерной сцене. Этот фонд также финансирует тюремные проекты и иммиграционные организации, работающие над тем, чтобы представить трансгенденрность детей нормой. Он также финансирует различные религиозные организации по всему миру.

В 2015 году вместе с фондом Novo Foundation — благотворительной неправительственной организацией под руководством Питера Баффета (Peter Buffet), сына Уоррена Баффета , который помог запустить этот проект, подарив 90 миллионов долларов, — Arcus выделил 20 миллионов долларов на продвижение непосредственно трансгендерной идеологии. В 2018 году Arcus финансировал «Совет за глобальное равенство» — коалицию, куда входят 30 американских правозащитных групп, выступающих за включение вопросов ЛББТ во внешнеполитическую повестку и программы развития.

Чрезвычайно масштабная деятельность! И получение любого гранта от фонда Arcus напрямую зависит от готовности получателя следовать принципам «разнообразия и инклюзивности», куда, разумеется, входит поддержка идеологии гендерной идентичности и трансгендерности.

Поддержку трансгендерному движению и идеологии гендерной идентичности оказывают многие филантропы, включая Тима Джилла (Tim Gill) и его фонд, а также Джорджа Сороса и его фонд «Открытое общество». Подобно Мартине Ротблатт, Дженнифер Прицкер и Джону Страйкеру, Джилл, который вложил огромные деньги в развитие искусственного интеллекта, и Сорос, который инвестировал значительные средства в крупные фармацевтические компании, непосредственным образом извлекут финансовую выгоду из повышенного спроса на измененные тела и сознания, который, как они все надеются, станет плодом их благотворительной деятельности.

Поразительно, что этот очевидный конфликт интересов практически не обсуждается. Даже Американская психологическая ассоциация — ведущая научная профессиональная организация, представляющая психологию в Соединенных Штатах и насчитывающая более 118 тысяч членов, — получает финансирование от фонда Arcus. В 2005 году эта ассоциация создала INET, чтобы помочь входящим в ее состав психологически организациям улучшить качество жизни людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. До появления идеологии гендерной идентичности и поступления денег из фонда Arcus сеть INET Американской психологической ассоциации занималась исключительно вопросами ЛГБТ. В 2008 году ассоциация создала Рабочую группу по вопросам гендерной идентичности и гендерных отклонений, а в 2015 году она разработала руководство, которое должно было помочь психологам в предоставлении компетентной в культурном смысле, соответствующей уровню развития и конструктивной психологической помощи трансгендерам и людям с гендерной дисфорией. Психологов призывали менять их взгляды на пол и расширять спектр вариаций, которые можно считать нормальными и здоровыми.

Может ли демократия выдержать такие «призывы», за которыми стоят богатые филантропы? Может ли истинная демократия существовать в условиях, когда, прикрываясь фиговым листком благотворительности, миллиардеры могут так легко и быстро разрушить реальность биологического пола, подкупив благотворительные организации, политиков, ученых и ассоциации профессионалов? Скоро мы это узнаем.