Снайпер Азербайджана убил контрактника Армении 

Снайпер Вооруженных сил (ВС) Азербайджана убил военнослужащего ВС Армении. Об этом, как сообщает «Sputnik Армения», заявили в пресс-службе Министерства обороны Армении.
12 июля, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных Товузском и Тавушском районах и сообщили об ответных обстрелах.
Сегодня Министерство обороны Армении распространило информацию о том, что прошедшей ночью со стороны позиций ВС Азербайджана был произведен выстрел из снайперской винтовки в направлении боевой позиции одной из воинских частей ВС Армении на северо-восточном направлении границы.
В результате выстрела военнослужащий-контрактник ВС Армении Ашот Геворкович Микаелян получил смертельное ранение. В Министерстве обороны Армении выразили соболезнования его семье и сослуживцам в данной связи.
В свою очередь, в пресс-службе Следственного комитета (СК) Армении сообщили, что Микаелян был ранен в горло, а скончался по дороге в госпиталь. Также там сообщили о возбуждении по данному факту дела по статье Уголовного кодекса (УК) Армении «Убийство».