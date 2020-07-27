Снайпер Азербайджана убил контрактника Армении 

Снайпер Вооруженных сил (ВС) Азербайджана убил военнослужащего ВС Армении . Об этом, как сообщает «Sputnik Армения», заявили в пресс-службе Министерства обороны Армении.

12 июля, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных Товузском и Тавушском районах и сообщили об ответных обстрелах.

Сегодня Министерство обороны Армении распространило информацию о том, что прошедшей ночью со стороны позиций ВС Азербайджана был произведен выстрел из снайперской винтовки в направлении боевой позиции одной из воинских частей ВС Армении на северо-восточном направлении границы.

В результате выстрела военнослужащий-контрактник ВС Армении Ашот Геворкович Микаелян получил смертельное ранение. В Министерстве обороны Армении выразили соболезнования его семье и сослуживцам в данной связи.