Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снайпер Азербайджана убил контрактника Армении 

Артём Кульша 33 минуты назад
Снайпер Азербайджана убил контрактника Армении
Фото: ТАСС
Снайпер Вооруженных сил (ВС) Азербайджана убил военнослужащего ВС Армении. Об этом, как сообщает «Sputnik Армения», заявили в пресс-службе Министерства обороны Армении.
12 июля, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных Товузском и Тавушском районах и сообщили об ответных обстрелах.
Сегодня Министерство обороны Армении распространило информацию о том, что прошедшей ночью со стороны позиций ВС Азербайджана был произведен выстрел из снайперской винтовки в направлении боевой позиции одной из воинских частей ВС Армении на северо-восточном направлении границы.
В результате выстрела военнослужащий-контрактник ВС Армении Ашот Геворкович Микаелян получил смертельное ранение. В Министерстве обороны Армении выразили соболезнования его семье и сослуживцам в данной связи.
В свою очередь, в пресс-службе Следственного комитета (СК) Армении сообщили, что Микаелян был ранен в горло, а скончался по дороге в госпиталь. Также там сообщили о возбуждении по данному факту дела по статье Уголовного кодекса (УК) Армении «Убийство».
Комментарии 10
В мире , Армия , СКР , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аваков: «Все заложники из автобуса в Луцке целы»
Аваков: «Все заложники из автобуса в Луцке целы»
«Много пострадавших»: в Чикаго произошла стрельба
«Много пострадавших»: в Чикаго произошла стрельба
Россиян расстроили новостью о международных перелетах
Россиян расстроили новостью о международных перелетах
Раскрыты ошеломляющие гонорары Аллы Пугачевой
Раскрыты ошеломляющие гонорары Аллы Пугачевой
Видео
Опубликовано видео драки покупательниц из-за туалетной бумаги
00:55
Опубликовано видео драки покупательниц из-за туалетной бумаги
Происшествия В мире
Опубликовано видео перестрелки у ночного клуба в Уфе
00:19
Опубликовано видео перестрелки у ночного клуба в Уфе
Происшествия
Прикуривший от свечи в храме подросток попал на видео
00:26
Прикуривший от свечи в храме подросток попал на видео
Происшествия
Снесший часть стены Трампа ураган «Ханна» попал на видео
00:39
Снесший часть стены Трампа ураган «Ханна» попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
03:30
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
Армия
Зрителей смыло на репетиции военно-морского парада
00:59
Зрителей смыло на репетиции военно-морского парада
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
00:57
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
Происшествия
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
01:30
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
00:42
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение