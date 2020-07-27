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Илон Маск отреагировал на угрозы Джонни Деппа отрезать ему гениталии

Газета.Ru
1 час назад
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Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск ответил на угрозы со стороны актера Джонни Деппа, прозвучавшие из-за романа бизнесмена с бывшей женой артиста Эмбер Херд. Об этом сообщает The Mirror.
Илон Маск отреагировал на угрозы Деппа по гениталиям
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По данным издания, в Высоком суде Лондона зачитали переписку Деппа с его другом, где актер обещал отрезать Маску гениталии.
"Если Джонни хочет драки в клетке, просто дайте мне знать", - заявил на это Маск.
Предприниматель также в очередной раз опроверг связь с Херд во время ее замужества, утверждая, что их отношения начались после расставания актрисы с Деппом.
Ранее адвокаты Деппа заявили в суде, что Херд изменяла ему с Маском и актером Джеймсом Франко. Они предоставили суду видео, на котором актриса обнимается с бизнесменом, и зачитали личную переписку Херд с Маском. Актриса обвинения в изменах отрицает.
Депп и Херд поженились в 2015 году. Через год актриса подала на развод, обвинив артиста в избиениях. В 2019 году Депп подал в суд на издание The Sun, опубликовавшее материалы об избиении Херд, и потребовал $50 млн за клевету.
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В мире,Илон Маск,Джонни Депп,Джеймс Франко,SpaceX
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