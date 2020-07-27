Илон Маск отреагировал на угрозы Деппа по гениталиям

По данным издания, в Высоком суде Лондона зачитали переписку Деппа с его другом, где актер обещал отрезать Маску гениталии.

"Если Джонни хочет драки в клетке, просто дайте мне знать", - заявил на это Маск.

Предприниматель также в очередной раз опроверг связь с Херд во время ее замужества, утверждая, что их отношения начались после расставания актрисы с Деппом.

Ранее адвокаты Деппа заявили в суде, что Херд изменяла ему с Маском и актером Джеймсом Франко . Они предоставили суду видео, на котором актриса обнимается с бизнесменом, и зачитали личную переписку Херд с Маском. Актриса обвинения в изменах отрицает.