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В США назвали возможную цену на вакцину от коронавируса 

News.ru и ещё 24 1 час назад
США назвали цену вакцины от COVID-2019
Фото: РИА Новости
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от коронавируса на уровне $50–60. Такие расценки будут действовать для США и других стран, где наблюдается «высокий уровень дохода».
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По мнению собеседников издания, Moderna, скорее всего, будет вынуждена сбросить цену, поскольку сразу назвала цифры, которые выше, чем у компаний Pfizer и BioNTech. Они заключили с Белым домом соглашение о продаже до 600 млн доз разрабатываемой ими вакцины против COVID-19. При этом их доза препарата обойдётся всего в $19,5.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сильный иммунный ответ на коронавирус зафиксирован у всех 45 пациентов, которые участвуют в первой стадии испытаний на людях вакцины от COVID-19. Препарат создала американская биотехнологическая компания Moderna. В ходе клинических испытаний пациенты получили по две дозы потенциальной вакцины, у всех добровольцев выработались антитела.
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В мире , США , Pfizer
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