«Поднять рейтинг»: Соловьев «раскатал» Зеленского

По мнению ведущего, с помощью переговоров украинский президент решил получить «15 минут славы», не понимая, что общался не с террористом, а с сумасшедшим.

«Бездарно отработали все службы, которые должны были с ним вести переговоры. Не дай бог появятся серьезные люди — не один этот сумасшедший, а как это было в «Норд-Осте», — заявил Соловьев.

Как сообщал «Рамблер», утром 21 июля в Луцке Максим Кривош захватил автобус, в котором находились около 20 человек. После захвата он назвался Максимом Плохим и предъявил требования к властям. Одно из них — опубликовать видео со словами «Фильм „Земляне“ 2005 года. Смотреть всем» — Зеленский выполнил.

Первых трех заложников Кривош отпустил после разговора с Зеленским, позже были освобождены остальные пассажиры автобуса, а сам Кривош сдался. При этом для его задержания к автобусу пригнали БТР, были слышны многочисленные выстрелы.