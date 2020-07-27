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Соловьев предупредил Зеленского о «Норд-Осте» 

Мария Иванова и ещё 4 21 минуту назад
«Поднять рейтинг»: Соловьев «раскатал» Зеленского
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев в своей программе раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за переговоры с захватчиком заложников. Новый выпуск «Воскресного вечера» опубликован на YouTube.
По мнению ведущего, с помощью переговоров украинский президент решил получить «15 минут славы», не понимая, что общался не с террористом, а с сумасшедшим.
«Бездарно отработали все службы, которые должны были с ним вести переговоры. Не дай бог появятся серьезные люди — не один этот сумасшедший, а как это было в «Норд-Осте», — заявил Соловьев.
Как сообщал «Рамблер», утром 21 июля в Луцке Максим Кривош захватил автобус, в котором находились около 20 человек. После захвата он назвался Максимом Плохим и предъявил требования к властям. Одно из них — опубликовать видео со словами «Фильм „Земляне“ 2005 года. Смотреть всем» — Зеленский выполнил.
Первых трех заложников Кривош отпустил после разговора с Зеленским, позже были освобождены остальные пассажиры автобуса, а сам Кривош сдался. При этом для его задержания к автобусу пригнали БТР, были слышны многочисленные выстрелы.
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В мире , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев
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