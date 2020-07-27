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Американские города охвачены беспорядками 

BFM.RU 37 минут назад
Америка в «огне»: Крупный город в США охвачен беспорядками
Фото: Reuters
Десятки человек были арестованы, многие полицейские получили ранения в ходе столкновений во время крупнейшей акции протеста Black Lives Matter в Сиэтле, сообщает Reuters со ссылкой на городскую полицию.
По сообщению правоохранителей, офицеры использовали нелетальное оружие в попытках разогнать тысячи демонстрантов ближе к вечеру, после того как некоторые демонстранты подожгли строительную площадку тюрьмы для несовершеннолетних и здание суда.
К вечеру полицейские «произвели 45 арестов в связи с бунтом в Восточном округе», пишет полиция Сиэтла в своем посте в Twitter.
В нем говорилось, что «21 офицер получил ранения в результате попадания камней. Большинство офицеров смогли вернуться на службу. Один лечился в больнице из-за травмы колена».
Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что он расширил развертывание федеральной полиции в Сиэтле, разозлив местных чиновников и разжигая гнев протестующих.
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В мире , Происшествия , Дональд Трамп , Reuters , Сиэтл
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