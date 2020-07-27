Америка в «огне»: Крупный город в США охвачен беспорядками

Десятки человек были арестованы, многие полицейские получили ранения в ходе столкновений во время крупнейшей акции протеста Black Lives Matter в Сиэтле , сообщает Reuters со ссылкой на городскую полицию.

По сообщению правоохранителей, офицеры использовали нелетальное оружие в попытках разогнать тысячи демонстрантов ближе к вечеру, после того как некоторые демонстранты подожгли строительную площадку тюрьмы для несовершеннолетних и здание суда.

К вечеру полицейские «произвели 45 арестов в связи с бунтом в Восточном округе», пишет полиция Сиэтла в своем посте в Twitter.

В нем говорилось, что «21 офицер получил ранения в результате попадания камней. Большинство офицеров смогли вернуться на службу. Один лечился в больнице из-за травмы колена».