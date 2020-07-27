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Вторая волна эпидемии обрушилась на Японию 

BFM.RU 26 минут назад
Вторая волна пандемии: Япония под ударом
Фото: ТАСС
Вторая волна эпидемии ударила по Японии в тот же день, когда правительство Синдзо Абэ начало рекламную кампанию туризма, что вызвало беспокойство региональных властей, сообщает общественный телеканал NHK.
Пандемия COVID-19 похожа на бурный поток воды, который разрушает плотину. До начала июля в Токио регистрировали не более 100 случаев заболевания в день, в последнее воскресенье заболели 239 человек.
Особенно беспокоит то, что пик заболевания приходится на Токио. Губернатор столицы Юрико Коике в очередной раз призвала жителей соблюдать базовые санитарные нормы: «Носите маски и не говорите громко, чтобы задержать капли слюны, когда вы обедаете в ресторане, чтобы остановить распространение болезни».
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В мире , Эпидемия , Синдзо Абэ , Япония
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