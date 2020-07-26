Должен остаться только один: Лукашенко «зачищает» всех

Сбежавший в Россию основатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, ранее уже снятый Минском с президентской гонки, рассказал в интервью Forbes о своих ближайших планах.

«Сейчас еще две недели будет идти предвыборная кампания. Поэтому заниматься буду предвыборной кампанией. Это более действенный способ, чем сидеть в так называемой «Американке» — тюрьме КГБ», — заявил он.

По его словам, его целью является показать белорусскому обществу «суть режима», продемонстрировать, как Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы».

«Находясь за пределами Белоруссии, я могу оставаться медийным. И Лукашенко подарок в виде заключения меня под стражу не получит», — резюмировал политик.

О том, что Цепкало вместе с детьми, опасаясь преследований, покинул Белоруссию, стало известно несколько дней назад. В конце июня МВД этой страны начало доследственную проверку его «противоправной деятельности» по заявлению владельца группы строительных компаний, участвовавших в создании Парка высоких технологий, гражданина Турции Седата Игдеджи. Тот обвинил Цепкало, что бизнесмен не заплатил за строительство дома.

Напомним: Цепкало было отказано в регистрации кандидатом в президенты из-за недостоверности собранных подписей. Кроме того, в конце недели Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении гражданского производства по жалобам другого кандидата — экс-банкира Виктора Бабарико — на отказ ему в регистрации кандидатом в президенты. В определении сказано, что Бабарико пропустил срок для реализации права на обжалование постановления ЦИК . Таким образом, Бабарико окончательно сняли с выборов.

Сам Бабарико к тому же уже в СИЗО по подозрению в организации преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Экс-банкиру предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: часть 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем»), часть 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере»), часть 2 статьи 431 («Дача взятки повторно либо в крупном размере»).

На сегодняшний день среди допущенных к выборам соперников Лукашенко реальным претендентом остается лишь Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского. 17 июля штабы Цепкало и Бабарико призвали своих сторонников поддержать ее в предвыборной борьбе.

— Поскольку двух других основных оппозиционных кандидатов, Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, оперативно арестовали, то решение покинуть страну для Валерия Цепкало было вполне закономерным, — считает кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. — Кроме того, Цепкало в течение длительного времени занимал серьёзные посты, у него остаются контакты с представителями различных государственных структур республики. Старые друзья могли намекнуть о готовящемся аресте. На то они и друзья.

Наконец, после отказа в регистрации собственно внутри Белоруссии Цепкало мог сделать не так уж и много. Сейчас же, вырвавшись, так сказать, на оперативный политический простор, он вполне может быть официальным эмиссаром белорусской оппозиции в России. Ведь такого действительно никогда не было: вся белорусская оппозиция ориентировалась в плане вынужденного переезда исключительно на глобальный Запад. От Польши до США.

Здесь мы видим, возможно, новую глобальную тенденцию. Впрочем, говорить пока рано, но обратил ли кто-то внимание, что белорусская оппозиция впервые публично заговорила по-русски? А на митингах помимо бело-красно-белых наконец-то появились нынешние государственные флаги Республики Беларусь?

Опасение конкуренции есть у любого инкумбента, баллотирующегося на новый срок. Даже в демократических государствах. Другой вопрос, что не во всех странах эти опасения могут решаться оперативным снятием или нерегистрацией оппозиционных кандидатов.

«СП»: — Насколько реально, по-вашему, и Цепкало, и Бабарико могли бы составить конкуренцию Лукашенко?

— «Официальный» рейтинг поддержки действующего президента составляет 76%. «Неофициальный» — 3%. Разумеется, обе цифры весьма сомнительны. Причём, трудно сказать, какая более сомнительна.

Предполагаю, что реальный рейтинг президента Лукашенко выше, чем у любого из оппозиционных кандидатов. Зарегистрированных и незарегистрированных. Но в целом — значимо ниже 50%.

Иными словами, при гипотетическом прозрачном подсчёте голосов был бы возможет второй тур президентских выборов. На котором оппозиция могла бы объединиться вокруг того кандидата, который бы составил реальную конкуренцию Лукашенко. Случилось бы примерно то, что мы видим сегодня — объединение несистемной оппозиции вокруг одной фигуры. В данном случае — миловидной Светланы Тихановской.

Положение дел с белорусской оппозицией накануне выборов чем-то напоминает российскую ситуацию в Хабаровском крае в связи с протестами из-за ареста Сергея Фургала . В Хабаровске ведь выходят на улицы не только и не столько за Фургала, сколько за свои демократические права и интересы. От высоких тарифов ЖКХ до ограничений волеизъявления.

В Белоруссии, как представляется, схожая история. Понятно, что Светлана Тихановская — не политик и не оратор. Хотя и быстро учится. Понятно, что мемогеничная фотография трёх молодых женщин, с сердечком, кулаком и V-знаком победы, — это политическая технология. Но так же понятно, что есть усталость значительной части граждан от несменяемости власти и отсутствия возможности выбирать, кого хочешь.

Здесь, конечно, ещё сыграло роль и «коронадиссидентство» официального Минска, и опасения экономического характера. А в современной, насыщенной информацией жизни случившийся шесть лет назад киевский «майдан» уже не работает как сдерживающий фактор: «Вы что, хотите, чтобы как на Украине?». Эта мантра Минска уже не действует на население.

В такой конфигурации антирейтинг власти ведёт к поддержке кого угодно. Это могла бы быть и жена Цепкало, и жена или сын Бабарико, если бы их зарегистрировали.

В целом, конечно, «за любого, кроме действующей власти», — это проблематичное умонастроение. Причём если официоз обвиняет протестных избирателей в «безответственной оппозиционности», то со стороны мы видим несколько иную картину: кто принципиально ответственен за то, что на момент 2020 года значительная часть белорусского общества готова голосовать именно таким образом?

Виноваты в этом подрывные западные НКО? Неоимперски-либеральные (кому что нравится) российские бизнес-интересы? Иллюминаты? Столько конспирологических теорий можно здесь развести!

Другое дело, что они, по ощущениям, обществом уже не принимаются. Иллюминатов не существует — как и Деда Мороза.

«СП»: — Насколько, по-вашему, легитимной будет победа Лукашенко в условиях явной «зачистки» реальных соперников? Как ее воспримут белорусы, в Москве и на Западе?

— На западном направлении наметившееся, казалось, в последний год потепление с Минском грозит смениться «заморозками». В Москве традиционно признают и поддерживают тех политиков, которые фактически находятся у власти. Безотносительно того, при каких обстоятельствах эта власть была получена. Был Янукович — поддерживали его. «Сплыл» Янукович — признали легитимным Порошенко.

Поскольку трудно предположить, что после 9 августа 2020 года фактическая власть в Белоруссии перейдёт от Александра Лукашенко к кому-то ещё, Москва будет продолжать с ним работать, как работала и раньше.

Что же касается общественных настроений, то протестная динамика — вещь непредсказуемая. На пике «болотных» протестов в Москве казалось, что вот-вот — и всё изменится. Но через некоторое время как-то перестало казаться. А на ум приходила известная максима покойного премьера Виктора Черномырдина : «Некоторые думают, что после выборов что-то будет. А после выборов не будет ничего. И это жизнь».