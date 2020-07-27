«Зеленский сливает Донбасс» 

Объявление перемирия в Донбассе, которое подкреплено новыми мерами по его соблюдению, вызывает резкое недовольство сторонников украинской «партии войны» и обвинения президента Владимира Зеленского в капитуляции. Об этом пишет «Страна.ua».

Как сообщал «Рамблер», 22 июля члены контактной группы договорились о полном прекращении огня в Донбассе. С 27 июля и до полного завершения конфликта в регионе будут действовать дополнительные меры для соблюдения перемирия. Речь идет о запрете на применение огня (включая снайперский), запрете на наступательную и разведывательно-диверсионную деятельность, на летательные аппараты, тяжелую артиллерию и технику в населенных пунктах. Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекращение огня «критически важным».

Соблюдение режима прекращения огня в Донбассе будет обеспечено как приказами и запретами на огонь снайперов, так и присутствием в подразделениях специальных контролеров, чтобы исключить случайные инциденты. Однако это решение вызвало резкое осуждение части украинских политиков и националистов, пишет «Страна.ua».

«11 генералов из ГШ выехали в командировку в ООС. По одному на каждую бригаду на линии фронта. Сидеть рядом с комбригом и контролировать его, чтобы, упаси божечки, он не дал команду нашим военным заниматься положенной им работой», — заявил он, подчеркнув, что «мир это хорошо, но не капитуляция.

При этом, по данным издания, в комментариях к записи британский военный эксперт Глен Грант высказал мнение об этом решении украинского руководства. Он подчеркнул, что „командир бригады должен четко дать понять, что, если начнется война, первым убитым будет генерал от Зеленского“, который приехал контролировать соблюдение режима прекращения огня.

В свою очередь украинский националист Дмитрий Ярош , бывший лидер запрещенной в России организации „Правый сектор“ , призвал военнослужащих не исполнять перемирие, а украинцев выходить на акции „Движения сопротивления капитуляции“. А волонтер Юрий Копанишин выразил уверенность, что „Донбасс слили“ и „это предательство“.

»Вся международная субъектность Украины основана на одном — на вооруженном сопротивлении агрессии России. Отдавая приказы ограничить максимально боевые действия, Верховный Главнокомандующий выбивает из рук нашего государства единственный политический аргумент, благодаря которому Украина пользуется авторитетом и влиянием на международной арене», — отметил в свою очередь главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов.

При этом Генштаб Украины предупредил, что объявление перемирия «не лишит украинских воинов возможности для самозащиты», и объявил о готовности «дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей».