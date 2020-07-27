Польша вступила в борьбу с гомосексуальной идеологией

Евросоюз встревожен: Польша делает демонстративные шаги, ставящие под сомнение одну из главных либеральных ценностей ЕС — поддержку секс-меньшинств. Варшава разрывает конвенцию о борьбе с насилием в отношении женщин, ведь документ, по мнению поляков, на деле оправдывает гомосексуальную идеологию. Значит ли это, что наметились пути сближения между Россией и Польшей?

Совет Европы встревожен решением Польши выйти из Стамбульской конвенции СЕ о борьбе с насилием в отношении женщин. С таким заявлением выступила в понедельник генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, назвавшая решение Варшавы «весьма прискорбным шагом назад». В Европарламенте также вызвало нервозную реакцию намерение Варшавы выйти из конвенции, под которой стоят подписи всех 47 стран-членов Совета Европы.

Глава минюста Польши Збигнев Зёбро ранее назвал Стамбульскую конвенцию Совета Европы «феминистским творением для оправдания гомосексуальной идеологии», сообщает Deutsche Welle. По всей видимости, Зёбро подразумевал то, что конвенция определяет гендер не как биологический пол — мужской или женский, а как «социально сконструированные роли, модели поведения, действия и атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин». Министр сообщил, что уже в понедельник Варшава запустит процесс выхода Польши из этого соглашения.

«Данная конвенция не пользовалась большой поддержкой в обществе, — пояснил газете ВЗГЛЯД бывший депутат польского Сейма, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский. — Наоборот, многие польские политики и общественные деятели выступали с резкой критикой некоторых положений этой конвенции. Особенно это связано с теми положениями, которые касаются «прогрессивного» отношения к положению сексуальных меньшинств».

Как ранее отмечало Би-Би-Си, победивший на недавних выборах ставленник партии Качиньского, действующий президент Дуда по ходу кампании наделал много шума, заявив, что идеология ЛГБТ «хуже коммунизма».

«Дуда добился переизбрания, с небольшим перевесом опередив Рафала Тшасковского, который в бытность свою мэром Варшавы подписал мало к чему обязывающее обещание поддерживать столичное гей-сообщество», — констатировало американское издание The Atlantic.

Издание не без удивления отмечает, что Дуда в своей кампании спокойно использовал высказывание краковского архиепископа Марека Едрашевского, говорившего об угрожающей Польше «радужной чуме». Напомним, что хотя по конституции Польша — светское государство, почти 87% граждан называют себя католиками.

Евросоюз делал ставку на основного соперника Дуды, бывшего варшавского мэра Тшасковского, выдвиженца праволиберальной партии «Гражданская платформа». Именно в бытность ГП правящей партией, Польша и ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, если бы президентом Польши стал Тшасковский, то на брюссельском направлении внешней политики поляков резко потеплело бы. И не следует забывать, что евролиберал Тшасковский получил немногим меньше голосов, чем победивший на выборах Дуда (51% и 48,97% соответственно).

Как, в свою очередь пояснил газете ВЗГЛЯД специалист по Польше, политолог Станислав Стремидловский, если Тшасковский «стал ориентиром для той части общества, которая считает приоритетом отношения с Евросоюзом», то партия ПиС сделала ставку даже не на Соединенные Штаты — а лично на Дональда Трампа , к которому за четыре дня до выборов ездил Дуда.

Эксперты отмечают, что Польша сделала свой выпад против «феминистской и гей-конвенции» в тот момент, когда Трамп находится в жестком противостоянии с американскими леволибералами.

«Это решение продиктовано глобальным трендом, напрямую не связанным с конкретными персоналиями польских политиков. Речь об идеологическом противостоянии, начавшемся с победы Трампа на выборах президента США в 2016 году», — полагает Стремидловский.

«Конфликт между американскими демократами и республиканцами трансформировался в противостояние идеологий, которое затрагивает не только США или Польшу, но и Евросоюз, — отметил Стремидловский. — В этом контексте консервативная идеология, которую исповедует Польша, вступает в противоречие с разрушительным левым движением, которое мы видим, в том числе и на примере американских массовых протестов».

В свою очередь, польский политолог Пискорский прогнозирует, что «от США вряд ли будет реакция, потому что президент Трамп не уделяет данному вопросу такого внимания, как его соперники — демократы».

«Многие партнеры Польши из Западной Европы, в том числе из Совета Европы, уже успели выступить с критикой польского правительства», — заметил Пискорский.

Впрочем, он предполагает, что собственно от руководства Евросоюза в данном случае не последует особого остракизма — ведь речь в данном случае идет не о нарушениях стандартов ЕС, а о документе другой структуры, Совета Европы.

«Не следует также ожидать, что Польшу, подобно России будут изгонять из Парламентской ассамблеи Совета Европы. В отношении Варшавы используется более умеренный подход, — считает Пискорский. — Но есть парадокс. Хоть Польша и одна самых антироссийски настроенных стран Европы, сейчас многие европейцы сравнивают польский подход к вопросу ЛГБТ с российским подходом».

Возможно, решимости польскому консервативному руководству придает то, что даже на уровне лидеров стран ЕС оно не одиноко. По оценке Стремидловского, похожие процессы происходят сегодня в Венгрии, Румынии.

«Да и в странах Западной Европы уже далеко не все так однозначно с принятием прежних либеральных ценностей — равноправия женщин, уважения к представителям ЛГБТ-сообщества и так далее. Этим взглядам бросают вызов, они оспариваются», — указал политолог.

Стремидловский прогнозирует, что «сейчас будет много разговоров и заявлений из ЕС». Но, отметил эксперт, на прошедшем саммите Евросоюза был решен самый главный вопрос — о выделении средств на восстановление европейской экономики после коронавируса.

Теперь, когда беспокоивший Польшу вопрос о финансировании со стороны Евросоюза решён, Варшава вновь может демонстрировать Брюсселю польский гонор.

«И кто теперь может что-то сделать Польше? Да, будет возмущаться Европарламент, может быть, Европейская комиссия выступит с заявлением. Но это будут только слова. Реально пошатнуть решимость Польши и в дальнейшем придерживаться курса на правые консервативные ценности вряд ли кто способен», — заключил Стремидловский.

Добавим, что Россию консервативный выбор поляков в пользу партии ПиС вряд ли может обнадежить. Партия Качиньского и Дуды известна своим сложным отношением не только к западным соседям, но и к восточным. Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, если в руководстве партии Качиньского находятся идейные русофобы, чья идеология подразумевает предъявление исторических претензий к России, то ориентирующиеся на ЕС политики типа Тшасковского — русофобы политические. Их антироссийская линия обусловлена общеевропейским трендом на противостояние с Россией.