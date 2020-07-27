Соперница Лукашенко: нам не нужен союз с Россией 

Белоруссии не нужно Союзное государство с Россией, считает Светлана Тихановская — главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента страны.
«Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство. Беларусь должна быть независимым самостоятельным государством. Нам нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо», — сказала Тихановская в интервью «Медузе».
По словам оппозиционного кандидата, отсутствие дополнительных договоров позволит избежать «лишних соблазнов кого-то куда-то присоединять».
Она отметила, что у Белоруссии и так хорошие отношения с Россией. Их надо развивать, но «на равных, в интересах обеих стран».
«Независимость — наша абсолютная ценность, мы ее не продаем, мы ею не торгуем, мы даже не обсуждаем этот вопрос», — добавила она.
Ранее, как сообщал «Рамблер», другой кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией. По ее мнению, Белоруссия является «неотъемлемой частью европейской цивилизации» и должна принимать «сознательное участие в европейских структурах в качестве полноправного члена».