Соперница Лукашенко: нам не нужен союз с Россией 

«Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство. Беларусь должна быть независимым самостоятельным государством. Нам нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо», — сказала Тихановская в интервью «Медузе».

По словам оппозиционного кандидата, отсутствие дополнительных договоров позволит избежать «лишних соблазнов кого-то куда-то присоединять».

Она отметила, что у Белоруссии и так хорошие отношения с Россией. Их надо развивать, но «на равных, в интересах обеих стран».

«Независимость — наша абсолютная ценность, мы ее не продаем, мы ею не торгуем, мы даже не обсуждаем этот вопрос», — добавила она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», другой кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией. По ее мнению, Белоруссия является «неотъемлемой частью европейской цивилизации» и должна принимать «сознательное участие в европейских структурах в качестве полноправного члена».