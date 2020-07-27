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Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 28 1 час назад
Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом
Фото: Reuters
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Twitter Bloomberg QuickTake.
Известно, что О'Брайен прекратил ходить на работу с прошлой недели.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , США , Вторая волна , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , Bloomberg
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