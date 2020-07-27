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Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом
Lenta.ru
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1 час назад
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Reuters
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Советник президента
США
Дональда Трампа
по нацбезопасности
Роберт О'Брайен
заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Twitter Bloomberg QuickTake.
Известно, что О'Брайен прекратил ходить на работу с прошлой недели.
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