Назван виновный в поджоге собора в Нанте

Суд предъявил обвинения подозреваемому в поджоге старинного собора Святых Петра и Павла в Нанте . Об этом сообщает газета Ouest France.

Отмечается, что подозреваемый — 39-летний волонтер сбора, выходец из Руанды . Сначала он отрицал факт поджога, но услышав доказательства он сознался.

По словам мужчины, он поджег собор в трех местах — под большим органом, под малым органом и у электрощита. О мотивах его поступка неизвестно.

Адвокат подозреваемого уточнил, что его подопечный искренне раскаялся в лучившимся.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере €150 тысяч.

Ранее в рамках дела о пожаре в соборе волонтера уже задерживала полиция, однако после допроса он был отпущен.

Пожар начался утром 18 июля и длился около 10 часов.

Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одной из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери в Париже. Последний пожар в соборе произошел в 1972 году, причиной стал забытый рабочим паяльник. К сентябрю 2008 года после реставрационных работ был восстановлен средневековый облик западного фасада.