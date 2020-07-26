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Волонтер признался в поджоге древнего собора в Нанте 

Газета.Ru и ещё 11 1 час назад
Назван виновный в поджоге собора в Нанте
Фото: Reuters
Суд предъявил обвинения подозреваемому в поджоге старинного собора Святых Петра и Павла в Нанте. Об этом сообщает газета Ouest France.
Отмечается, что подозреваемый — 39-летний волонтер сбора, выходец из Руанды. Сначала он отрицал факт поджога, но услышав доказательства он сознался.
По словам мужчины, он поджег собор в трех местах — под большим органом, под малым органом и у электрощита. О мотивах его поступка неизвестно.
Архитектор оценил шансы сохранить собор в Нанте после пожара в прежнем виде
Адвокат подозреваемого уточнил, что его подопечный искренне раскаялся в лучившимся.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере €150 тысяч.
Ранее в рамках дела о пожаре в соборе волонтера уже задерживала полиция, однако после допроса он был отпущен.
Пожар начался утром 18 июля и длился около 10 часов.
Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одной из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери в Париже. Последний пожар в соборе произошел в 1972 году, причиной стал забытый рабочим паяльник. К сентябрю 2008 года после реставрационных работ был восстановлен средневековый облик западного фасада.
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В мире , Нант , Руанда
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