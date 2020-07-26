Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение бубонной чумой 

Газета.Ru и ещё 2 40 минут назад
В Монголии ввели карантин из-за чумы
Фото: Zuma/ТАСС
Власти района Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели карантин после того, как у местного жителя проявились симптомы бубонной чумы, сообщает агенство Синьхуа.
По данным агентства, местный 39-летний житель ощутил симптомы заболевания после того, как съел мясо дикого сурка, которые часто становятся переносчиками инфекции. Мужчину положили в изолятор в местной больнице. С ним контактировали по меньшей мере девять человек.
Бубонная чума распространяется у границ России
Ранее случаи заражения чумой в Монголии подтвердились в других населенных пунктах западной Монголии. В частности, от заболевания скончался 15-летний подросток по пути в реанимацию. За несколько дней до этого с друзьями он употреблял мясо сурка.
Позже российское посольство в Монголии заявило, что поводов для беспокойства для российских граждан быть не должно, так как власти страны предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения бубонной чумы.
Газета.Ru: последние новости
WSJ: жители Миннеаполиса создают патрули для борьбы с преступностью WSJ: жители Миннеаполиса создают патрули для борьбы с преступностью В США скончался первый ведущий программы "Кто хочет стать миллионером?" В США скончался первый ведущий программы "Кто хочет стать миллионером?" В Совфеде усомнились в психическом здоровье Турчинова после его слов о желании штурмовать Крым В Совфеде усомнились в психическом здоровье Турчинова после его слов о желании штурмовать Крым
Комментарии 9
В мире , Другое , Синьхуа , Монголия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ понесли большие потери под Луганском
ВСУ понесли большие потери под Луганском
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Киев проболтался о планах на Крым
01:19
Киев проболтался о планах на Крым
В мире
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
В армянском ресторане в Москве устроили погром
00:09
В армянском ресторане в Москве устроили погром
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение