Шансы потеряны: Киев сделал заявление о российском Крыме

Россия уже утратила шансы на успех попыток «нормализовать незаконную оккупацию» Крымского полуострова. Об этом 25 июля написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также отметил, что в Крыму якобы «нарастают» нарушения прав людей и милитаризация, что требует усиления давления на Кремль для того, чтоб он завершил так называемую оккупацию и вернул полуостров Украине.

Кулеба напомнил, что 25 июля исполнилось два года от момента провозглашения так называемой Крымской декларации Майкла Помпео

«Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена», — пояснил он.

Глава МИД Украины также выразил благодарность в адрес Соединенных Штатов Америки за то, что они несколько дней назад «подтвердили политику непризнания оккупации Крыма, направив Москве четкий сигнал: незаконная оккупация, основанная на военной силе, никогда не удержится, она временная и однажды завершится».

Москва вже втратила шанси на успіх спроб нормалізувати незаконну окупацію Криму. Водночас, наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль, аби він завершив окупацію та повернув тимчасово окупований півострів Україні. 3/3#КримЦеУкраїна— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2020

Напомним, ранее бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин призвал превратить Крым в проблему для Российской Федерации.

На призыв экс-главы МИД Украины Павла Климкина отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова . По словам Марии Захаровой, проблемой для всего мира стала сама Украина, пытаясь создать сложности для России.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Менее, чем через месяц после этого жители Крыма провели референдум, на котором высказались за воссоединение с Россией. Украина не признает результатов референдума и считает Крым оккупированной территорией.