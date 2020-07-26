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МИД Украины: РФ уже потеряла шансы на успех «нормализовать оккупацию» Крыма 

ИА Regnum 1 час назад
Шансы потеряны: Киев сделал заявление о российском Крыме
Фото: РИА Новости
Россия уже утратила шансы на успех попыток «нормализовать незаконную оккупацию» Крымского полуострова. Об этом 25 июля написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter.
Глава внешнеполитического ведомства Украины также отметил, что в Крыму якобы «нарастают» нарушения прав людей и милитаризация, что требует усиления давления на Кремль для того, чтоб он завершил так называемую оккупацию и вернул полуостров Украине.
Кулеба напомнил, что 25 июля исполнилось два года от момента провозглашения так называемой Крымской декларации Майкла Помпео.
«Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена», — пояснил он.
Глава МИД Украины также выразил благодарность в адрес Соединенных Штатов Америки за то, что они несколько дней назад «подтвердили политику непризнания оккупации Крыма, направив Москве четкий сигнал: незаконная оккупация, основанная на военной силе, никогда не удержится, она временная и однажды завершится».
Напомним, ранее бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин призвал превратить Крым в проблему для Российской Федерации.
На призыв экс-главы МИД Украины Павла Климкина отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. По словам Марии Захаровой, проблемой для всего мира стала сама Украина, пытаясь создать сложности для России.
Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Менее, чем через месяц после этого жители Крыма провели референдум, на котором высказались за воссоединение с Россией. Украина не признает результатов референдума и считает Крым оккупированной территорией.
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Комментарии 9
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Майкл Помпео , Павел Климкин , Дмитрий Кулеба , Мария Захарова , МИД , Республика Крым
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