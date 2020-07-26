Британия будет противостоять России по-новому

Появилась информация о том, что Великобритания может принять новые законы о шпионаже и госизмене, чтобы противостоять РФ и Китаю. Также, согласно данным газеты Mail on Sunday, премьер-министр страны Борис Джонсон хочет пересмотреть и ужесточить закон о государственной тайне.
«Мы хотим усилить наш ответ, чтобы уменьшить угрозу, которую представляет враждебная государственная деятельность в Великобритании, и сделать Великобританию более сложной средой для действий противников», - приводит издания слова своего источника.
Также у газеты есть сведения, что глава правительства настаивает на разработке изменений уже в ближайшие месяцы.
Уточняется, что в случае принятия предполагаемых изменений, это станет самым крупным пересмотром закона о государственной измене с 1695 года.