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Жители Миннеаполиса решили сами патрулировать улицы с оружием

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
52 минуты назад
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На фоне сокращения финансирования полиции жители американского города Миннеаполис создают вооруженные патрули, сообщают СМИ.
Вместо полиции: Жители Миннеаполиса сами патрулируют улицы
Фото: ReutersReuters
В пятницу местные власти приняли первые шаги по сокращению финансирования полиции. В соответствии с новым указом бюджет полиции сократят как минимум на 10 млн долларов (сейчас он составляет 193 млн долларов).
Некоторые члены патрулей вооружены. Они заявляют, что даже ответный огонь собираются открывать только в крайней ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Кроме того, в одном из районов Миннеаполиса выстроили баррикады, чтобы не допустить появления посторонних ночью.
Подчеркивается, что патрули и группы безопасности должны дополнить работу полиции, а не заменить ее.
Напомним, беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Сообщалось, что департамент полиции в Миннеаполисе хотели расформировать.
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В мире,Wall Street Journal,РИА Новости,Миннеаполис
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