В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире 

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 15,785 млн случаев коронавируса.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 640 тыс.

Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Америке — 8,385 млн человек.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.